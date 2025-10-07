СМИ: Два педофила сбежали перед оглашением приговора на Урале

Двое обвиняемых в изнасиловании 15-летней школьницы, 32-летний Александр Шаньгин и 30-летний Александр Быков, не явились в суд Алапаевска Свердловской области после вынесения приговора. Об этом во вторник, 7 октября, сообщил адвокат Сергей Самков.
Обвиняемые надругались над девушкой в 2024 году, когда один из них пригласил ее покататься на машине. Она согласилась, после чего тот отвез ее в частный дом, где и произошло изнасилование. Самков рассказал, что инстанция приговорила Шаньгина и Быкова к 11,5 и 10 годам лишения свободы соответственно. Оба мужчины во время суда находились под подпиской о невыезде, но на оглашение приговора они не явились.
— Мама девочки очень боится, что они могут отомстить. Неизвестно, что у них на уме. Сейчас дочь только в училище ходит. Сказал, чтобы гуляла сейчас только с собакой. Родственники одного из Александров, скорее всего, знают, где он сейчас находится, но не говорят, — передает слова юриста Telegram-канал «Осторожно, новости».
Официального подтверждения этой информации на момент публикации не поступало.
