СМИ: Два педофила сбежали перед оглашением приговора на Урале

Обвиняемые надругались над девушкой в 2024 году, когда один из них пригласил ее покататься на машине. Она согласилась, после чего тот отвез ее в частный дом, где и произошло изнасилование. Самков рассказал, что инстанция приговорила Шаньгина и Быкова к 11,5 и 10 годам лишения свободы соответственно. Оба мужчины во время суда находились под подпиской о невыезде, но на оглашение приговора они не явились.