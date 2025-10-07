Герасимов доложил Путину о наступлении ВС РФ в Запорожской области

Ранее, 2 октября, президент России Владимир Путин сообщил о вхождении российских войск в города Константиновка, Северск и Красноармейск, а также о развитии наступления на нескольких направлениях в зоне СВО. Тогда отмечалось, что продвижение осуществляется в условиях плотной обороны ВСУ и российские силы планомерно расширяют зону контроля на донецком и луганском направлениях.