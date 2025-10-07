Ричмонд
Герасимов доложил Путину о наступлении ВС РФ в Запорожской области

Вооруженные силы России продолжают наступление вглубь оборонительных рубежей Вооруженных сил Украины на территории Запорожской и Днепропетровской областей. Об этом 7 октября сообщил начальник Генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов в ходе доклада президенту России Владимиру Путину.

Герасимов рассказал Путину об успехах ВС РФ в Запорожье.

«Группировка войск “Восток” продолжает наступать вглубь обороны противника в Днепропетровской и Запорожской областях», — сообщил Герасимов Путину во время совещания. Его слова передаются на сайте Кремля. Начальник Генштаба отметил, что действия российских военных направлены на расширение контроля над ключевыми участками фронта.

Ранее, 2 октября, президент России Владимир Путин сообщил о вхождении российских войск в города Константиновка, Северск и Красноармейск, а также о развитии наступления на нескольких направлениях в зоне СВО. Тогда отмечалось, что продвижение осуществляется в условиях плотной обороны ВСУ и российские силы планомерно расширяют зону контроля на донецком и луганском направлениях.