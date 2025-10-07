МАГАТЭ получило информацию об атаке дрона на Нововоронежскую АЭС

Напомним, в ночь с 6 на 7 октября в районе Нововоронежской АЭС был нейтрализован боевой беспилотный летательный аппарат ВСУ. В результате атаки беспилотника на градирню энергоблока № 6 произошёл взрыв, оставивший на сооружении следы повреждений. Угрозы радиационной безопасности нет, фон в норме. Энергоблоки № 4, 5 и 6 функционируют в штатном режиме, а энергоблок № 7 находится на плановом ремонте.