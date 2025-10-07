Ричмонд
+27°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

МАГАТЭ получило информацию об атаке дрона на Нововоронежскую АЭС

Российская сторона проинформировала Международное агентство по атомной энергии о произошедшем в ночь на минувшую среду ударе украинского беспилотника по одной из охладительных башен Нововоронежской атомной электростанции. Соответствующее заявление с подробностями инцидента было распространено пресс-службой самой международной организации.

Источник: Life.ru

«МАГАТЭ проинформировано Россией об ударе дрона по охладительной башне Нововоронежской АЭС, который произошёл прошлой ночью. Негативное влияние на ядерную безопасность отсутствует, уровень радиации на площадке не менялся», — отмечается в документе.

Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси, комментируя случившееся, заявил, что АЭС никогда не должны подвергаться атакам. При этом глава агентства отметил, что данный инцидент не повлёк за собой угрозы для населения и окружающей среды.

Напомним, в ночь с 6 на 7 октября в районе Нововоронежской АЭС был нейтрализован боевой беспилотный летательный аппарат ВСУ. В результате атаки беспилотника на градирню энергоблока № 6 произошёл взрыв, оставивший на сооружении следы повреждений. Угрозы радиационной безопасности нет, фон в норме. Энергоблоки № 4, 5 и 6 функционируют в штатном режиме, а энергоблок № 7 находится на плановом ремонте.

Главные события России и мира здесь и сейчас — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.

Узнать больше по теме
МАГАТЭ: организация на службе в интересах мирного атома
Развитие атомных технологий и появление ядерного оружия потребовало создания специальной организации для контроля за опасными технологиями. В результате при ООН сформировали МАГАТЭ — Международное агентство по атомной энергии. Собрали главную о нем информацию.
Читать дальше