Стаю волков и медведей заметили в районе исчезновения семьи под Красноярском

Неподалеку от места исчезновения семьи Усольцевых в Красноярском крае во время облета местности заметили стаю волков и двух медведей. Однако если бы путешественники стали жертвами диких животных, то уже удалось бы найти их останки. Об этом во вторник, 7 октября, заявила волонтер Ирина Якунина.