Герасимов доложил Путину об ударах по Украине

Ранее, как сообщало Минобороны РФ, российские войска нанесли удары по украинскому предприятию авиационной промышленности, складам боеприпасов и пунктам дислокации ВСУ в 147 районах страны. Особое внимание уделялось объектам, связанным с производством и ремонтом беспилотников, а также логистическим узлам и центрам подготовки иностранных наемников, что свидетельствует о комплексном подходе к ослаблению военного потенциала Украины.