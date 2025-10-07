СМИ: С Мити Фомина через суд потребовали взыскать 550 тысяч рублей

Известный певец Митя Фомин столкнулся с судебным иском на сумму свыше полумиллиона рублей. Об этом сообщает портал «Страсти».
Согласно информации от источника портала, сразу две компании подали в суд на Фомина за нарушение исключительных прав. Одним из истцов является «Национальное музыкальное издательство», представляющее интересы множества авторов. Эта компания требует от певца компенсацию в размере 400 тысяч рублей.
Второй иск подала компания «Первое музыкальное издательство» — лейбл, который оказывает поддержку исполнителям. Ее представители требуют с Фомина 150 тысяч рублей. При этом в обоих исках не уточняется, о каком именно произведении идет речь, говорится в материале.
Летом Виктория Олейникова, дочь убитого основателя группы «Комбинация» Александра Шишинина, обратилась с иском к Российскому авторскому обществу, издательству «Джем» и композитору Виталию Окорокову. В обращении указано, что издательство «Джем» на основании лицензионного договора с Окороковым владеет авторскими правами на музыкальные и литературные произведения, включая фонограмму песни «American boy» и другие композиции группы.