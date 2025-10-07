Герасимов доложил Путину о наступлении войск «Южной» группировки

Ранее, 2 октября, президент РФ Владимир Путин сообщил о входе российских войск в Константиновку и Северск, а также о начале боевых действий в этих городах. По его словам, данные населенные пункты считаются ключевыми оборонительными рубежами противника, укрепления которых возводились при поддержке западных специалистов.