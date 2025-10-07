Ричмонд
Герасимов раскрыл, где на СВО идут самые активные бои

Российская группировка «Центр» продолжает наступление на красноармейском и днепропетровском направлениях, несмотря на переброску украинских стратегических резервов. В ходе боев взят в окружение населенный пункт Родинское, где сейчас идет зачистка. Об этом сообщил начальник Генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов на совещании с президентом РФ Владимиром Путиным.

НОВОСТЬ ПО ТЕМЕГерасимов доложил Путину о наступлении ВС РФ в Запорожской области.

«Наиболее интенсивные боевые действия ведутся в полосе ответственности группировки войск “Центр” — на красноармейском и днепропетровском направлениях. Украинское командование для сдерживания наступления перебросило на эти участки наиболее боеспособные подразделения, включая части из состава стратегических резервов», — сказал Герасимов. Его слова передаются на сайте Кремля.

Несмотря на усиленное сопротивление противника, соединения группировки «Центр» продолжают развивать наступление. Российские штурмовые отряды продвигаются в южных районах Красноармейска. В ходе наступательных действий окружен населенный пункт Родинское к северу от Красноармейска, где в настоящее время ведется зачистка от подразделений ВСУ.

Ранее Герасимов сообщал, что российские войска ведут наступление практически на всех направлениях зоны СВО, а наиболее ожесточенные бои идут именно на красноармейском направлении. Переброска украинских резервов в этот район, по его словам, ослабила позиции ВСУ на других участках фронта и позволила российским силам активизировать наступление на ряде направлений, включая Купянск и Днепропетровскую область.