Герасимов раскрыл, где на СВО идут самые активные бои

Ранее Герасимов сообщал, что российские войска ведут наступление практически на всех направлениях зоны СВО, а наиболее ожесточенные бои идут именно на красноармейском направлении. Переброска украинских резервов в этот район, по его словам, ослабила позиции ВСУ на других участках фронта и позволила российским силам активизировать наступление на ряде направлений, включая Купянск и Днепропетровскую область.