Названы убийцы Tomahawk и «Нептун», которые есть у России

«В конфликте против Ливии в 2011 году американцы запустили 112»Томагавков«, которые практически уничтожили всю систему противовоздушной обороны этой страны. То есть обычно “Томагавки” используют для первого обезоруживающего удара», — пояснил Алексей Леонков для «Лента.ру».