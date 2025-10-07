Подросток-зацепер в Подмосковье сорвался с поезда и три дня пролежал в овраге

Подросток-зацепер сорвался со скоростного поезда «Ласточка» под Клином и три дня пролежал в овраге. Несмотря на полученные травмы, мальчику удалось выжить. Об этом во вторник, 7 октября, сообщил телеканал RT.
По данным журналистов, близкие школьника не сразу приступили к его поискам, поскольку его товарищи изначально не стали говорить взрослым о случившемся. Отец и мать мальчика в то же время решили, что на их сына напали, поэтому обратились в полицию. Спустя несколько дней двое мужчин обнаружили подростка, который был только «в трусах и майке». Прибывшие на место медики экстренно доставили его в больницу. Школьник находится в тяжелом, но стабильном состоянии.
— Перевели из областной больницы в клинику Рошаля. Сейчас в реанимации, но маму узнал. Врачи сказали, что еще бы пару часов — и все… Процесс восстановления будет долгим, — передает слова знакомая семьи мальчика телеканал.
До этого подросток забрался на крышу электропоезда и погиб после удара током на железнодорожной стстанции Михнево в Московской области. Следственный комитет возбудил уголовное дело. Эксперты занимаются изучением всех обстоятельств трагедии.