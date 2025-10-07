Подросток-зацепер в Подмосковье сорвался с поезда и три дня пролежал в овраге

По данным журналистов, близкие школьника не сразу приступили к его поискам, поскольку его товарищи изначально не стали говорить взрослым о случившемся. Отец и мать мальчика в то же время решили, что на их сына напали, поэтому обратились в полицию. Спустя несколько дней двое мужчин обнаружили подростка, который был только «в трусах и майке». Прибывшие на место медики экстренно доставили его в больницу. Школьник находится в тяжелом, но стабильном состоянии.