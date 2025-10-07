Россия предупредила США о новой эскалации на Украине: главное об СВО за 7 октября

По данным Mash, продвижению российских военных в Купянске способствовала помощь местных жителей. Сообщается, что благодаря их поддержке ВС РФ удалось установить контроль почти над половиной города. Как уточняется, жители помогали с корректировкой огня, передачей координат украинских позиций и снабжением провизией. По их наводкам были выявлены места дислокации формирований ВСУ и уничтожена РСЗО HIMARS, которая использовалась для обстрелов Белгорода.