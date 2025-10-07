Россия предупредила США о новой эскалации на Украине: главное об СВО за 7 октября

Песков заявил об эскалации конфликта в случае поставок ракет «Томагавк».
Россия предупредила о серьезных последствиях в случае поставок США крылатых ракет «Томагавк» Украине. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Москва расценивает передачу такого оружия, способного нести ядерный заряд, как резкую эскалацию конфликта.
В ответ на заявление Кремля президент США Дональд Трамп сообщил, что уже принял решение относительно возможной военной помощи Киеву. По его словам, обсуждение типа и объема поставок находится на завершающей стадии. Более подробно о помощи Украине и ходе спецоперации — в материале URA.RU.
В Кремле отреагировали на «Томагавки» для Украины.
Россия предупредила о серьезных последствиях в случае поставок США ракет «Томагавк» на Украину, способных нести ядерный заряд. По словам Пескова, позиция России по данному вопросу была четко обозначена президентом Владимиром Путиным.
Представитель Кремля подчеркнул, что Москва ожидает более определенных разъяснений от США по поводу возможных поставок. Он добавил, что Россия внимательно следит за развитием ситуации и оценивает потенциальные риски. Поставка ракет «Томагавк» способна радикально изменить баланс сил в конфликте, а также увеличивает угрозу дальнейшего обострения отношений между Москвой и Вашингтоном.
Трамп намекнул, что готов дать Украине дальнобойное оружие.
Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон фактически принял решение по вопросу возможных поставок Украине крылатых ракет «Томагавк». Об этом глава государства сообщил, выступая перед журналистами в Белом доме. По словам Трампа, обсуждение типа военной помощи Киеву находится на завершающей стадии.
Отмечается, что поставки ракет останутся под вопросом до тех пор, пока не будут получены гарантии от украинской стороны относительно их использования. Американский лидер добавил, что США продолжают поддерживать Украину, однако детально оценивают возможные последствия передачи такого вооружения.
Словакия не будет отправлять оружие Украине.
Словакия, союзник России, прекращает поставки вооружений Украине, сохранив гуманитарную и инженерную поддержку. Как заявил министр внутренних дел и глава партии «Голос — социальная демократия» Матуш Шутай-Эшток, помощь будет сосредоточена на разминировании и восстановлении. Страна безвозмездно передаст Украине пять машин для разминирования Bozena, инженерно-строительную технику и средства медицинской эвакуации.
Жители Купянска помогали продвижению российских военных.
По данным Mash, продвижению российских военных в Купянске способствовала помощь местных жителей. Сообщается, что благодаря их поддержке ВС РФ удалось установить контроль почти над половиной города. Как уточняется, жители помогали с корректировкой огня, передачей координат украинских позиций и снабжением провизией. По их наводкам были выявлены места дислокации формирований ВСУ и уничтожена РСЗО HIMARS, которая использовалась для обстрелов Белгорода.
Россия не ответит на провокации Украины.
Россия не планирует наносить ответные удары по атомным электростанциям Украины, несмотря на обстрелы Запорожской АЭС со стороны ВСУ. Как заявил глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов, удары по таким объектам противоречат российским принципам, поскольку создают угрозу для мирного населения.
По словам депутата, обстрелы Запорожской АЭС являются провокацией, направленной на создание гуманитарной катастрофы с последующим обвинением России. Эти действия он охарактеризовал как террористические и аморальные.
Дрон ВСУ атаковал Нововоронежскую АЭС.
Под Воронежем сбили вражеский дрон, который атаковал Нововоронежскую АЭС. При падении дрон взорвался, слегка задев одну из башен-охладителей. Об этом сообщили в пресс-службе «Росэнергоатома». Уточняется, что на башне остался темный след, но сама станция не пострадала и работает как обычно.
В «Росэнергоатоме» заявили, что радиационный фон в норме, угрозы для людей нет. Работа энергоблоков № 4, 5 и 6 продолжают функционировать в штатном режиме, производство электроэнергии не прекращалось.
ВС РФ освободили Федоровку и Нововасилевское.
Подразделения «Южной» группировки ВС РФ взяли под контроль населенные пункты Федоровка в ДНР и Нововасилевское в Запорожской области, пишет Минобороны. Отмечается, что это произошло благодаря активным и решительным действиям российских военнослужащих.