Телефоны исчезнувшей под Красноярском семьи отключились во время метели

Правоохранители допускают, что семья Усольцевых могла попасть в провал в районе скал.

Источник: Комсомольская правда

Телефоны семьи Усольцевых, исчезнувшей в Красноярском крае, последний раз были включены в день исчезновения в районе скал в Партизанском районе региона. Об этом заявляет ТАСС со ссылкой на неназванный источник в правоохранительных органах.

Как отмечает издание, последняя активность телефонов Усольцевых была зафиксирована 28 сентября в 22:30. Тогда гаджеты оказались в сети в районе скал. И такое развитие событий наталкивает на одну из версий.

«Версия: провалились в провал. Скалы планируется обследовать. Ввиду погодных условий коптер запустить проблематично, сильный ветер. Поиски продолжаются», — сказал собеседник ТАСС.

При этом следователи подчеркивает, что днем того же 28 сентября Усольцевых видели лично. Все произошло примерно в 12:00. Тогда семья собиралась идти в горы. В свою очередь, погода в тот день стала ухудшаться примерно в 16:00.

Тем временем вскрылись некоторые подробности похода семьи Усольцевых. Так, выяснилось, что изначально они не собирались брать с собой дочку. Девочка должна была остаться с бабушкой. Однако все равно пошла. Как итог, пятилетняя малышка также пропала.