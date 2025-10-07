Телефоны исчезнувшей под Красноярском семьи отключились во время метели

Телефоны семьи Усольцевых, исчезнувшей в Красноярском крае, последний раз были включены в день исчезновения в районе скал в Партизанском районе региона. Об этом заявляет ТАСС со ссылкой на неназванный источник в правоохранительных органах.
Как отмечает издание, последняя активность телефонов Усольцевых была зафиксирована 28 сентября в 22:30. Тогда гаджеты оказались в сети в районе скал. И такое развитие событий наталкивает на одну из версий.
«Версия: провалились в провал. Скалы планируется обследовать. Ввиду погодных условий коптер запустить проблематично, сильный ветер. Поиски продолжаются», — сказал собеседник ТАСС.
При этом следователи подчеркивает, что днем того же 28 сентября Усольцевых видели лично. Все произошло примерно в 12:00. Тогда семья собиралась идти в горы. В свою очередь, погода в тот день стала ухудшаться примерно в 16:00.
Тем временем вскрылись некоторые подробности похода семьи Усольцевых. Так, выяснилось, что изначально они не собирались брать с собой дочку. Девочка должна была остаться с бабушкой. Однако все равно пошла. Как итог, пятилетняя малышка также пропала.