В Екатеринбурге загорелся склад рядом с турбинным заводом

Пожарные МЧС России локализовали возгорание на площади 900 квадратных метров, возникшее на территории промышленной зоны Екатеринбурга. Об этом сообщили в пресс-службе спасательного ведомства.

Пожар на предприятии в Екатеринбурге. Видео © МЧС Свердловской области.

Инцидент произошёл вечером 7 октября на улице Фронтовых бригад, где загорелась кровля складского помещения. Для ликвидации огня были задействованы двенадцать единиц спецтехники и тридцать сотрудников пожарно-спасательных подразделений. По предварительным данным, в результате происшествия пострадавших нет.

Накануне крупный пожар случился на полигоне твёрдых бытовых отходов во Владивостоке. Прибывшие на место сотрудники МЧС обнаружили несколько очагов возгорания, к некоторым из них пришлось добираться с помощью тяжёлой техники.

