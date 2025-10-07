В Екатеринбурге загорелся склад рядом с турбинным заводом

Инцидент произошёл вечером 7 октября на улице Фронтовых бригад, где загорелась кровля складского помещения. Для ликвидации огня были задействованы двенадцать единиц спецтехники и тридцать сотрудников пожарно-спасательных подразделений. По предварительным данным, в результате происшествия пострадавших нет.