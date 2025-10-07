В Минске 10-летний мальчик на СПМ попал под колеса легковушки

7 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске 10-летний мальчик на средстве персональной мобильности попал под колеса легковушки. Об этом БЕЛТА сообщили в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.
7 октября около 20.00 10-летний водитель СПМ двигался по тротуару прилегающей территории ул. Воронянского. При пересечении проезжей части на зеленый свет светофора мальчик, по предварительной информации, не спешился и не предоставил преимущество автомобилю Kia, поворачивавшему налево, и столкнулся с ним. Школьник не был обозначен световозвращающими элементами.
Ребенок доставлен в больницу для обследования.
Госавтоинспекция напоминает, что детям, не достигшим 14 лет, запрещается передвигаться на СПМ без сопровождения совершеннолетнего лица, за исключением жилых зон. Перед пересечением проезжей части велосипедист и водитель СПМ обязаны спешиваться и переходить проезжую часть с соблюдением требований ПДД, за исключением случаев движения по велосипедному переезду при условии определения порядка проезда с использованием транспортных светофоров для регулирования движения велосипедистов. В темное время суток пешеходам, велосипедистам и водителям СПМ рекомендуется обозначать себя световозвращающими элементами. -0-