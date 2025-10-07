В Минске 10-летний мальчик на СПМ попал под колеса легковушки

Госавтоинспекция напоминает, что детям, не достигшим 14 лет, запрещается передвигаться на СПМ без сопровождения совершеннолетнего лица, за исключением жилых зон. Перед пересечением проезжей части велосипедист и водитель СПМ обязаны спешиваться и переходить проезжую часть с соблюдением требований ПДД, за исключением случаев движения по велосипедному переезду при условии определения порядка проезда с использованием транспортных светофоров для регулирования движения велосипедистов. В темное время суток пешеходам, велосипедистам и водителям СПМ рекомендуется обозначать себя световозвращающими элементами. -0-