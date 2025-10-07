Ричмонд
Жителей немецкого Ашаффенбурга предупредили о токсичном облаке

Людей попросили не покидать свои дома.

Власти города Ашаффенбурга, расположенного на юге Германии на территории федеральной земли Бавария, призвали жителей соблюдать меры безопасности из-за потенциально опасного токсичного облака, пишет газета Bild.

Сообщается, что администрация города попросила людей оставаться в помещениях, держать окна и двери закрытыми и покинуть улицы. На гальваническом заводе в Майнашаффе произошла авария, в результате нее образовалось газовое облако, которое может быть токсичным.

Ранее сообщалось о крупном возгорании на химзаводе компании Grillo в городе Дуйсбург, в районе ЧП образовался густой дым.