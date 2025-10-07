Удары по предприятиям ОПК Украины и освобождение территорий: о чем Герасимов доложил Путину

Путину доложили, что Российская армия продвигается по всем направлениям.
В ходе рабочей поездки в Северо-Западный федеральный округ президент России Владимир Путин провел оперативное совещание с высшим военным руководством. В нем приняли участие министр обороны, начальник Генерального штаба Валерий Герасимов, командующие группировками войск в зоне СВО, а также директор ФСБ Александр Бортников. Какие поручения военным и силовикам дал Верховный Главнокомандующий, и о чем были их ключевые доклады с фронта — в материале URA.RU.
Президент поблагодарил бойцов СВО за мужество и героизм Фото: Создано в Midjourney © URA.RU.
Путин заявил о стратегической инициативе на фронте.
Открывая совещание, глава государства напомнил о недавней годовщине воссоединения ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей с Россией. Он подчеркнул, что волеизъявление жителей подтверждает правильность решений, принятых в феврале 2022 года.
Путин констатировал, что стратегическая инициатива на фронте полностью принадлежит ВС РФ. Он привел конкретные цифры: с начала года под контроль взят 4900 квадратных километров территории и 212 населенных пунктов. Президент поручил передать слова искренней благодарности всему личному составу за мужество, героизм и проявление лучших качеств русского воинства.
Герасимов отметил, что продолжаются массированные удары по военным объектам и предприятиям ВПК УкраиныФото: Официальный сайт Министерства обороны РФ.
Доклад Генштаба Путину: идет наступление на всех фронтах.
Начальник Генштаба Герасимов доложил президенту о текущей обстановке. Он сообщил, что войска Объединенной группировки ведут активные наступательные действия практически по всем направлениям. А противник, пытаясь стабилизировать ситуацию, вынужден бросать свои основные силы, включая наиболее боеспособные резервы, на затруднение продвижения российских частей.
По словам Герасимова, на севере зоны СВО решаются задачи по созданию глубокой полосы безопасности, где войска успешно продвигаются в районе Волчанска. На западе практически завершен разгром группировки противника в Купянске, а на краснолиманском направлении освобождена большая часть Ямполя.
Не менее успешно развивается наступление и на южном направлении, где российские подразделения с боями продвигаются вглубь городских районов Северска и Константиновки. Особенно ожесточенный характер носят бои в полосе ответственности группировки «Центр», где украинское командование пытается контратаковать, перебрасывая подкрепления с других участков фронта. Несмотря на это, штурмовые отряды продвигаются в Красноармейске, а населенный пункт Родинское взят в окружение и в настоящее время зачищается.
Параллельно группировка «Восток» наращивает контроль над территориями в Днепропетровской и Запорожской областях. Войска «Днепра» ведут наступление в направлении Запорожья, где идут бои за населенные пункты Приморское и Степногорск.
Дополнительно, как отметил Герасимов, в соответствии с планами Генштаба продолжаются массированные удары по ключевым объектам военной инфраструктуры Украины. Главный приоритет в этих ударах отдается предприятиям, занимающимся производством ракетных комплексов и беспилотников большой дальности.
Президент отметил ключевую роль оборонно-промышленного комплексаФото: Руслан Яроцкий © URA.RU.
Путин: опора на оборонный комплекс и защита от ударов.
Отдельно Путин отметил ключевую роль отечественного оборонно-промышленного комплекса. По его словам, предприятия «оборонки» полностью обеспечивают потребности армии в высокоточном оружии, боеприпасах и технике. При этом параллельно с плановыми поставками ускоренными темпами идет разработка и внедрение в войска новейших образцов вооружений.
Говоря о противнике, российский лидер указал, что, несмотря на попытки сопротивления, он отступает по всей линии фронта. При этом киевский режим, чтобы продемонстрировать хоть какую-то результативность западным спонсорам, пытается наносить удары по мирным объектам в глубине российской территории.
«Это ему не поможет. А наша задача — обеспечить безопасность граждан России, безопасность стратегических объектов и объектов гражданской инфраструктуры, в том числе и энергетической. “Наша общая задача остается прежней — мы должны обеспечить безусловное достижение всех целей, которые стоят перед войсками в ходе специальной военной операции”, — заявил Верховный Главнокомандующий.