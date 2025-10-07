Удары по предприятиям ОПК Украины и освобождение территорий: о чем Герасимов доложил Путину

Не менее успешно развивается наступление и на южном направлении, где российские подразделения с боями продвигаются вглубь городских районов Северска и Константиновки. Особенно ожесточенный характер носят бои в полосе ответственности группировки «Центр», где украинское командование пытается контратаковать, перебрасывая подкрепления с других участков фронта. Несмотря на это, штурмовые отряды продвигаются в Красноармейске, а населенный пункт Родинское взят в окружение и в настоящее время зачищается.