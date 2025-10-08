На Кубани в аварии погиб человек и еще два получили травмы

По предварительной информации, инцидент случился вечером 7 октября недалеко от хутора Бараниковский. Водитель автомобиля «Лада Калина», мужчина 45 лет, проживающий в этом районе, совершая разворот, не удостоверился в отсутствии помех, что привело к столкновению с движущимся навстречу автомобилем «ВАЗ 2112».