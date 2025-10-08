Ричмонд
+22°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

На Кубани в аварии погиб человек и еще два получили травмы

Смертельная авария произошла в Славянском районе.

Источник: Комсомольская правда

Смертельное ДТП произошло в Славянском районе. При столкновении двух автомобилей погиб один человек и еще два получили травмы.

По предварительной информации, инцидент случился вечером 7 октября недалеко от хутора Бараниковский. Водитель автомобиля «Лада Калина», мужчина 45 лет, проживающий в этом районе, совершая разворот, не удостоверился в отсутствии помех, что привело к столкновению с движущимся навстречу автомобилем «ВАЗ 2112».

В результате ДТП 34-летний водитель автомобиля «ВАЗ 2112» скончался непосредственно на месте происшествия. Водитель и пассажир «Лада Калина» были оперативно госпитализированы для оказания необходимой медицинской помощи.

Детали произошедшего устанавливают сотрудники Госавтоинспекции ОМВД России по Славянскому району.