В Ростовской области спасли рыбака, дрейфовавшего на резиновой лодке

Мужчина, не справившись со стихией, позвонил спасателям со словами: «Сам я не выгребу».
Помощь пришла быстро, так как инцидент произошел недалеко от спасательного подразделения. Рыбака забрали на борт катера, а его лодку отбуксировали к берегу.
Ростовская область, 8 октября 2025, DON24.RU. Спасатели эвакуировали рыбака, которого сильный ветер унес на резиновой лодке в акватории реки Дон у станицы Старочеркасской. Об этом сообщили в региональном департаменте по предупреждению и ликвидации ЧС.
Мужчина, не справившись со стихией, позвонил спасателям со словами: «Сам я не выгребу».
Помощь пришла быстро, так как инцидент произошел недалеко от спасательного подразделения. Рыбака забрали на борт катера, а его лодку отбуксировали к берегу.