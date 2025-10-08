Ричмонд
В Ростовской области спасли рыбака, дрейфовавшего на резиновой лодке

Ростовская область, 8 октября 2025, DON24.RU. Спасатели эвакуировали рыбака, которого сильный ветер унес на резиновой лодке в акватории реки Дон у станицы Старочеркасской. Об этом сообщили в региональном департаменте по предупреждению и ликвидации ЧС.

Мужчина, не справившись со стихией, позвонил спасателям со словами: «Сам я не выгребу».

Помощь пришла быстро, так как инцидент произошел недалеко от спасательного подразделения. Рыбака забрали на борт катера, а его лодку отбуксировали к берегу.