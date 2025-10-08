В Ростовской области спасли рыбака, дрейфовавшего на резиновой лодке

Ростовская область, 8 октября 2025, DON24.RU. Спасатели эвакуировали рыбака, которого сильный ветер унес на резиновой лодке в акватории реки Дон у станицы Старочеркасской. Об этом сообщили в региональном департаменте по предупреждению и ликвидации ЧС.