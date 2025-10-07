Глава Минобороны Белоусов приехал в Таджикистан

В международном аэропорту «Душанбе» Белоусова встречали министр обороны Таджикистана генерал-полковник Эмомали Собирзода и начальник Генерального штаба вооруженных сил республики генерал-лейтенант Бободжон Саидзода. Как отметили в российском оборонном ведомстве, переговоры предполагают обсуждение сотрудничества в сфере региональной безопасности и взаимодействия военных ведомств. В ходе инспекции Белоусов посетит ключевые объекты российской военной инфраструктуры, в том числе базы и учебные центры, расположенные в Таджикистане.