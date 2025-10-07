Глава Минобороны Белоусов приехал в Таджикистан

Белоусов прибыл в Душанбе с рабочим визитом.
Министр обороны России Андрей Белоусов прибыл в Душанбе с рабочим визитом. В ходе поездки глава российского военного ведомства проинспектирует объекты Минобороны РФ, расположенные в Таджикистане, и проведет переговоры с руководством этой страны. Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны Российской Федерации.
«Министр обороны Российской Федерации Андрей Белоусов прибыл в Душанбе (Республика Таджикистан) с рабочим визитом», — говорится в официальном сообщении Минобороны РФ. В пресс-службе уточнили, что в программе предусмотрены инспекция объектов российского министерства и переговоры с военно-политическим руководством Таджикистана. Информацию передает РИА Новости.
В международном аэропорту «Душанбе» Белоусова встречали министр обороны Таджикистана генерал-полковник Эмомали Собирзода и начальник Генерального штаба вооруженных сил республики генерал-лейтенант Бободжон Саидзода. Как отметили в российском оборонном ведомстве, переговоры предполагают обсуждение сотрудничества в сфере региональной безопасности и взаимодействия военных ведомств. В ходе инспекции Белоусов посетит ключевые объекты российской военной инфраструктуры, в том числе базы и учебные центры, расположенные в Таджикистане.
Визит Андрея Белоусова проходит накануне ожидаемого государственного визита президента России Владимира Путина в Таджикистан, который состоится 8−9 октября. В состав российской делегации для переговоров в Душанбе вошли более 20 высокопоставленных лиц, планируется подписание ряда межгосударственных соглашений и проведение совместной пресс-конференции лидеров двух стран.