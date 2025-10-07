«Ноги целовать надо»: дочь многоженца Сухова рассказала об унижениях в семье

Дочь многоженца Ивана Сухова рассказала, что ее отец довольно часто практиковал телесные наказания. Она уточнила, что он мог побить близких по любой причине, например из-за якобы косого взгляда или отказа целовать его ногу. По словам девушки, родитель также читал детям долгие нотации, утверждая, что слезы являются проявлением слабости и эгоизма.