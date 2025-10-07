Ричмонд
Американка бесследно исчезла на популярном у туристов маршруте

Саншайн Борхас отправилась в одиночный поход по тропе Бодега-Хед.

Источник: Аргументы и факты

Саншайн Борхас из Сан-Франциско отправилась в одиночный поход по популярной у туристов тропе Бодега-Хед у побережья округа Сонома и бесследно исчезла, передает местный портал SFGate.

По информации журналистов, 47-летняя американка должна была пройти маршрут протяженностью 3,2 километра, однако загадочным образом исчезла.

О ее пропаже около полуночи 2 октября правоохранителям сообщили члены семьи, к поискам были привлечены береговая охрана, кинологические группы и вертолеты. Дальнейшее расследование передано полиции города Санта-Розы.

Напомним, ранее сообщалось, что в результате схода лавины в Альпах в Словении погиб один альпинист, еще двое считаются пропавшими без вести.