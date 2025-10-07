Ричмонд
Зарезавший мужчину возле станции Волоколамская МЦД-2 объяснил свои мотивы

— 22-летний Мурад признал вину и рассказал следователям, что действительно убил знакомого из-за долга в 35 000 рублей. Сейчас Мурад на следственных действиях. А после его ждет суд, где ему изберут меру пресечения, — говорится в публикации.

Инцидент произошел 6 октября около 16:45. Около станции Волоколамская МЦД-2 произошел конфликт между двумя мужчинами, один из которых убил другого ударом ножа в шею.

Утром, 7 октября, стало известно, что Мурад сдался полиции. Он успел скрыться и добраться до Тулы, однако затем все же решил прийти в участок.