Аэропорт Тамбова ограничил прием и выпуск самолетов

Ограничения в аэропорту Тамбова введены для обеспечения безопасности полетов.

Источник: Комсомольская правда

Аэропорт города Тамбова ввел ограничения на обслуживание самолетов. Об этом сообщил представитель «Росавиации» Артем Кореняко.

«Аэропорт Тамбов (Донское). Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов», — говорится в сообщении.

Он подчеркнул, что указанные ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов.

Ранее стало известно, что в ночь на 7 октября четыре российских аэропорта приостанавливали свою работу. Так, выпускать и принимать рейсы перестали воздушные гавани Калуги, Волгограда, Нижнего Новгорода и Ярославля.