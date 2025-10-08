Ричмонд
Волонтеры собрали 118 мешков песка с мазутом в Темрюкском районе

На береговой линии Темрюкского района обнаружили свежие выбросы мазута.

Источник: оперативный штаб Краснодарского края

В Темрюкском районе очистили от свежих выбросов мазута километр береговой линии. В Оперативном штабе Краснодарского края сообщили, что скопления нефтепродуктов были найдены на участке вблизи поселка Волна.

В Оперштабе подчеркнули, что это были не сгустки, а жидкие мазутные фракции, размер которых варьировался от одного до 30 сантиметров. Силами специалистов собрано 180 мешков, наполненных загрязненным песком.

В Анапе завершён основной этап демонтажа защитного вала, возведённого зимой 2025 года для защиты территории пляжей от новых выбросов нефтепродуктов. Всего вдоль береговой линии разобрали 16,84 км защитных сооружений.