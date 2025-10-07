Генштаб РФ сообщил об уничтожении подразделений ВСУ

Подразделения вооруженных сил Украины, находившиеся в районе южнее Клебан-Быкского водохранилища, были полностью уничтожены. Об этом сообщил начальник Генерального штаба Вооруженных Сил России Валерий Герасимов во время доклада президенту РФ Владимиру Путину. По данным российского командования, операция по ликвидации заблокированных украинских формирований завершилась накануне.