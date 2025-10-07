Путин поддержал армию в решающий момент на поле боя

Президент Владимир Путин в свой день рождения поблагодарил личный состав ВС России за мужество и героизм.
Президент Владимир Путин уделил особое внимание армии в важный момент на поле боя. В свой день рождения, 7 октября, глава государства провел в Санкт-Петербурге совещание с руководством Минобороны и Генштаба, где заявил о необходимости достичь всех поставленных целей в ходе спецоперации. Как объяснил URA.RU военный эксперт, историк войск противовоздушной обороны Юрий Кнутов, Верховный Главнокомандующий поддержал личный состав давней военной традицией на фоне возможных поставок «Томагавков» Украине и приближающейся распутицы.
В начале совещания Путин напомнил, что совсем недавно, 30 сентября, отмечался день воссоединения с Донбассом и Новороссией. Три года назад люди проголосовали за будущее в составе России. «Это подтверждает, что решения, принятые в феврале 2022 года, были правильными и своевременными», — отметил президент.
«В настоящее время стратегическая инициатива полностью остается за ВС РФ. Прошу вас передать слова моей искренней благодарности всему личному составу за мужество и героизм, проявляемые ими ежедневно», — обратился Верховный Главнокомандующий к командующим группировками войск.
По его словам, противник отступает по всей линиии фронта, на этом фоне Киев пытается бить в глубь России по мирным объектам, чтобы показать западным спонсорам хоть какие-то успехи. «Это ему не поможет», — констатировал Путин.
«Наша общая задача остается прежней — мы должны обеспечить безусловное достижение всех целей, которые стоят перед войсками в ходе специальной военной операции. Давайте начнем эту работу — посмотрим, как мы движемся к этой цели», — сказал президент, передав слово командующим группировками. Далее совещание проходило в закрытом режиме.
Оно прошло на фоне заявлений президента США Дональда Трампа о возможной поставке «Томагавков» Украине. Путину было важно услышать мнение военных об ответных действиях России, если эти ракеты появятся у Киева, считает военный эксперт Юрий Кнутов.
«“Томагавки” не применяются для охоты за солдатом, сидящим в окопе. Они предназначены для ударов в глубину территории России. Это могут быть как военные и энергетические объекты, так и гражданская инфраструктура: школы, больницы. От Украины можно ждать чего угодно, поэтому Путину было нужно узнать позицию военных», — пояснил собеседник URA.RU.
Второй важный момент связан с продвижением российский войск. Скоро из-за дождей многие операции будет гораздо сложнее проводить, а на каких-то участках и вовсе может наступить оперативная пауза, рассказал военный эксперт. «Думаю, были поставлены цели, на которые желательно выйти нашим частям к распутице», — полагает он.
Решение провести день рождения с подчиненными показало, что Вооруженные Силы имеют для Верховного Главнокомандующего приоритетное значение, продолжил Кнутов. «Для него армия находится на первом месте. Задачи военных — ключевые для президента. Именно поэтому он обратился к личному составу через высший командный состав, поблагодарил их за выполнение долга, за службу», — добавил военный эксперт.
«Такой шаг президента напоминает военную традицию в воинских частях, когда у командира весь день рождения проходит на службе, а вечером он собирает своих заместителей, коротко подводит итоги, и потом все уже могут поздравить своего командира. Путин показал, что он верен этой традиции», — резюмировал Кнутов.