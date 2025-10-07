Путин поддержал армию в решающий момент на поле боя

«“Томагавки” не применяются для охоты за солдатом, сидящим в окопе. Они предназначены для ударов в глубину территории России. Это могут быть как военные и энергетические объекты, так и гражданская инфраструктура: школы, больницы. От Украины можно ждать чего угодно, поэтому Путину было нужно узнать позицию военных», — пояснил собеседник URA.RU.