Российские туристы больше 4 часов не могут вылететь из Антальи

Российские туристы не могут улететь из Антальи.
Сотни российских туристов уже более четырех часов не могут вылететь из международного аэропорта Антальи из-за задержки рейсов авиакомпании Turkish Airlines. Речь идет о рейсах в Москву и Санкт-Петербург, которые были запланированы на утро этого дня, однако до сих пор не началась даже посадка. Пассажиры утверждают, что не получают информации о причинах задержки и времени вылета от представителей перевозчика.
«Мы уже четыре часа сидим в зале ожидания. Никто не объясняет, когда будет вылет», — рассказал один из пассажиров корреспонденту РИА Новости.
Ранее, 5 октября, аналогичная ситуация произошла в аэропорту Курумоч, где рейс Самара — Анталья авиакомпании AzurAir задерживался более 12 часов из-за проблем с экипажем и технических неполадок. Тогда около 300 пассажиров, среди которых были семьи с детьми, также жаловались на нехватку информации и задержки с предоставлением питания.