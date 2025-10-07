Российские туристы больше 4 часов не могут вылететь из Антальи

Сотни российских туристов уже более четырех часов не могут вылететь из международного аэропорта Антальи из-за задержки рейсов авиакомпании Turkish Airlines. Речь идет о рейсах в Москву и Санкт-Петербург, которые были запланированы на утро этого дня, однако до сих пор не началась даже посадка. Пассажиры утверждают, что не получают информации о причинах задержки и времени вылета от представителей перевозчика.