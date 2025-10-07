30 украинских беспилотников атаковали четыре региона России

Силы ПВО РФ уничтожили 30 вражеских БПЛА.
Дежурные силы противовоздушной обороны России перехватили и уничтожили 30 украинских беспилотников самолетного типа на территории четырех приграничных областей. Об этом сообщает министерство обороны РФ. Инциденты произошли с 20:00 до 23:00 по московскому времени в Белгородской, Курской, Ростовской и Воронежской областях.
«В период с 20.00 до 23.00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 30 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: 16 — над территорией Белгородской области, 11 — над территорией Курской области, два — над территорией Ростовской области, один — над территорией Воронежской области», — говорится в сообщении министерства обороны РФ в telegram-канале.
Ранее, 14 сентября, российские ПВО уже отражали масштабные атаки украинских беспилотников в нескольких регионах страны: тогда за утро было уничтожено пять БПЛА в Курской, Рязанской и Нижегородской областях, а всего за ночь — 80 летательных аппаратов. Подобные инциденты происходят регулярно на приграничных территориях.