Силы ПВО за три часа сбили 30 БПЛА четырьмя регионами РФ

В период с 20:00 до 23:00 по московскому времени российские средства противовоздушной обороны (ПВО) успешно перехватили и уничтожили 30 украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) самолетного типа. Об этом во вторник, 7 октября, сообщили в пресс-службе Министерства обороны.

— В период с 20.00 мск до 23.00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 30 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, — говорится в сообщении.

Большинство беспилотников было сбито над территорией Белгородской области — 16 аппаратов. Еще 11 БПЛА были уничтожены над Курской областью. Над Ростовской областью сбиты два беспилотника и один над Воронежской.

Утром 6 октября Министерство обороны отчиталось, что за ночь силы противовоздушной обороны России уничтожили 251 беспилотник. Ранее жители Киришей в Ленинградской области сообщили о серии взрывов, которые были слышны в небе над городом около трех часов ночи.

Узнать больше по теме
БПЛА: не только оружие, но и помощник в мирной жизни
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше