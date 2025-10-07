Путин рассказал о разработке новейших вооружений в России

В России разрабатывают новейшее вооружение.
Президент России Владимир Путин заявил о том, что разработка новейших вооружений и их поставки в войска опережают плановые сроки. Об этом он сообщил во время рабочей поездки в Северо-Западный федеральный округ. По словам главы государства, российский оборонно-промышленный комплекс полностью удовлетворяет потребности армии в высокоточном оружии, ракетах, боеприпасах, а также военной технике.
«Предприятия оборонки обеспечивают в полном объеме потребность вооруженных сил в высокоточном оружии, ракетах, боеприпасах, вооружении и военной технике. И наряду с плановыми поставками, опережающими темпами идет разработка новейших средств вооруженной борьбы и поставка в войска», — отметил Путин. Информацию передает пресс-служба Кремля.
Ранее эксперты отмечали, что российский оборонно-промышленный комплекс за последние годы значительно опередил страны НАТО по скорости внедрения новых технологий и объемам выпуска вооружений, что стало возможным благодаря собственной ресурсной базе. Кроме того, накануне президент Путин сообщал о росте производства отдельных видов вооружений в России в 30 раз за последние полтора-два года на фоне работы предприятий ОПК на полную мощность.