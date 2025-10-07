Путин рассказал о разработке новейших вооружений в России

Президент России Владимир Путин заявил о том, что разработка новейших вооружений и их поставки в войска опережают плановые сроки. Об этом он сообщил во время рабочей поездки в Северо-Западный федеральный округ. По словам главы государства, российский оборонно-промышленный комплекс полностью удовлетворяет потребности армии в высокоточном оружии, ракетах, боеприпасах, а также военной технике.