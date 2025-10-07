Ричмонд
За три часа над Россией сбили 30 украинских дронов

Средства противовоздушной обороны за три часа перехватили и уничтожили 30 украинских беспилотников над регионами России. Как сообщили Минобороны РФ, массированную атаку отражали 7 октября в период с 20:00 до 23:00 мск.

«Дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 30 украинских беспилотных летательных аппаратов самолётного типа», — указано в сообщении Минобороны.

Больше половины дронов, 16 штук, сбили над Белгородской областью. Ещё 11 уничтожили над Курской областью. Два БПЛА сбили над Ростовской областью и один — над Воронежской.

Днём российские системы противовоздушной обороны уничтожили семь украинских беспилотников самолётного типа. Три из них сбили над Брянской областью. Ещё два БПЛА нейтрализовали над Курской и Белгородской областями.

Оперативные материалы о ходе спецоперации — в разделе «СВО» на Life.ru.

