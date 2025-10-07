За три часа над Россией сбили 30 украинских дронов

«Дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 30 украинских беспилотных летательных аппаратов самолётного типа», — указано в сообщении Минобороны.
Больше половины дронов, 16 штук, сбили над Белгородской областью. Ещё 11 уничтожили над Курской областью. Два БПЛА сбили над Ростовской областью и один — над Воронежской.
Днём российские системы противовоздушной обороны уничтожили семь украинских беспилотников самолётного типа. Три из них сбили над Брянской областью. Ещё два БПЛА нейтрализовали над Курской и Белгородской областями.
