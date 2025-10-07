Появилась новая версия о местонахождении семьи Усольцевых, пропавших под Красноярском

Согласно информации, полученной ТАСС от правоохранительных органов, мобильные телефоны семьи Усольцевых последний раз выходили в сеть около 22:30 28 сентября — в день их исчезновения в Партизанском районе Красноярского края.
Сигнал был зафиксирован в районе скал, что породило версию о возможном падении туристов в природный провал. Спасатели планируют тщательно обследовать скальный массив, однако сложные погодные условия, в частности сильный ветер, пока препятствуют использованию беспилотников для поисков.
По данным следствия, Усольцевы были замечены в последний раз в полдень, когда они отправлялись в горы. Погода в районе поисков начала ухудшаться примерно с 16:00 того же дня, что могло усугубить ситуацию. На данный момент поисково-спасательная операция продолжается.
Ранее сообщалось, что волчью стаю и двух медведей видели в районе, где пропала семья Усольцевых.
