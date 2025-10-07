Ричмонд
+28°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Появилась новая версия о местонахождении семьи Усольцевых, пропавших под Красноярском

Согласно информации, полученной ТАСС от правоохранительных органов, мобильные телефоны семьи Усольцевых последний раз выходили в сеть около 22:30 28 сентября — в день их исчезновения в Партизанском районе Красноярского края.

Согласно информации, полученной ТАСС от правоохранительных органов, мобильные телефоны семьи Усольцевых последний раз выходили в сеть около 22:30 28 сентября — в день их исчезновения в Партизанском районе Красноярского края.

Сигнал был зафиксирован в районе скал, что породило версию о возможном падении туристов в природный провал. Спасатели планируют тщательно обследовать скальный массив, однако сложные погодные условия, в частности сильный ветер, пока препятствуют использованию беспилотников для поисков.

По данным следствия, Усольцевы были замечены в последний раз в полдень, когда они отправлялись в горы. Погода в районе поисков начала ухудшаться примерно с 16:00 того же дня, что могло усугубить ситуацию. На данный момент поисково-спасательная операция продолжается.

Ранее сообщалось, что волчью стаю и двух медведей видели в районе, где пропала семья Усольцевых.

Ваша надежная лента новостей — МК в MAX.