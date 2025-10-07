Появилась новая версия о местонахождении семьи Усольцевых, пропавших под Красноярском

По данным следствия, Усольцевы были замечены в последний раз в полдень, когда они отправлялись в горы. Погода в районе поисков начала ухудшаться примерно с 16:00 того же дня, что могло усугубить ситуацию. На данный момент поисково-спасательная операция продолжается.