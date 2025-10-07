Город в Германии накрыло ядовитое облако

В атмосферу попали ядовитые газы из-за аварии на заводе в ФРГ.
В Германии из-за аварии на заводе ядовитое облако накрыло город Ашаффенбург. Об этом сообщили в мэрии.
«На промышленном предприятии в Ашаффенбурге произошло чрезвычайное происшествие. В воздух попали газы, которые могут быть ядовитыми», — передает издание Bild со ссылкой на администрацию города.
На промышленном предприятии Schnarr Heinrich GmbH, расположенном вблизи города Ашаффенбурга, произошел инцидент с выбросом газа, вызванный химической реакцией. По информации пожарной службы, причиной инцидента стало попадание металлической детали в резервуар, содержащий шесть тысяч литров азотной кислоты.
Образовавшееся газовое облако распространилось не только над территорией предприятия, но и над прилегающими городскими районами Ашаффенбурга. В связи с этим местные власти незамедлительно обратились к населению с призывом оставаться в помещениях и обеспечить герметизацию окон и дверей.
Как сообщает издание Bild, пожарные предприняли попытку извлечь металлическую деталь из кислотного раствора, одновременно осуществляя перекачку жидкости в другой резервуар с целью прекращения химической реакции. Вечером того же дня пожарной службой были проведены замеры атмосферного воздуха. Результаты показали отсутствие вредных веществ в радиусе до пяти километров от места происшествия.
Ранее в Германии уже происходили аварии на химических предприятиях: 17 сентября 2025 года на заводе Romonta в Амсдорфе произошла утечка опасных веществ, в результате которой погиб один рабочий и несколько человек получили травмы. Тогда причиной инцидента стала утечка растворителя во время технических работ, а пострадавшие, в том числе сотрудники скорой помощи, были госпитализированы.