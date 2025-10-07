Город в Германии накрыло ядовитое облако

Ранее в Германии уже происходили аварии на химических предприятиях: 17 сентября 2025 года на заводе Romonta в Амсдорфе произошла утечка опасных веществ, в результате которой погиб один рабочий и несколько человек получили травмы. Тогда причиной инцидента стала утечка растворителя во время технических работ, а пострадавшие, в том числе сотрудники скорой помощи, были госпитализированы.