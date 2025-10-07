Россиянам в аэропорту Антальи предложили сдать покупки в дьюти-фри

Россияне не могут вылететь из Турции.
Российским туристам, ожидающим вылета из аэропорта Антальи, предложили вернуть покупки из дьюти-фри, заново пройти паспортный контроль и получить обратно багаж. Об этом сообщают СМИ. По данным агентства, речь идет о пассажирах задержанных рейсов Turkish Airlines в Москву и Санкт-Петербург, которые не могут вылететь из Турции уже более четырех часов.
«У кого есть дьюти-фри — возвращаете все покупки, возвращаетесь сюда (обратно), вас заберут на паспортный контроль, потом вам выдадут багаж обратно, потому что нужно его забрать», — сказал представитель аэропорта корреспонденту РИА Новости.
После получения багажа туристов направят на специальную стойку, где им выдадут ваучеры и предоставят информацию о трансфере. Представитель аэропорта уточнил, что аналогичная процедура будет проведена для пассажиров остальных четырех задержанных рейсов Turkish Airlines. На данный момент сотрудники воздушной гавани организуют процесс поэтапно, чтобы избежать скопления людей и обеспечить порядок.