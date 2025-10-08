Ричмонд
Регионы России атаковали дроны ВСУ: онлайн-трансляция

ВСУ атаковали Россию беспилотниками, под угрозой оказались несколько областей. Опасность объявлена на данный момент в Пензенской и Воронежской областях. Подробностей о повреждениях и о пострадавших не поступали. URA.RU ведет трансляцию отражения атаки.

БПЛА атаковали Россию.

ВСУ атаковали Россию беспилотниками, под угрозой оказались несколько областей. Опасность объявлена на данный момент в Пензенской и Воронежской областях. Подробностей о повреждениях и о пострадавших не поступали. URA.RU ведет трансляцию отражения атаки.

02:01 Дежурные силы противовоздушной обороны России перехватили и уничтожили 30 украинских беспилотников самолетного типа на территории четырех приграничных областей. Об этом сообщает министерство обороны РФ. Инциденты произошли с 20:00 до 23:00 по московскому времени в Белгородской, Курской, Ростовской и Воронежской областях.

02:00 На территории Пензенской области введен режим «Беспилотная опасность», заявил губернатор Мельниченко.

