Десятки россиян застряли в аэропорту Антальи: им уже предложили забрать багаж и сдать дьюти-фри

В аэропорту Антальи россиянам предложили забрать багаж и сдать дьюти-фри.

Источник: Комсомольская правда

Сотрудники аэропорта Антальи предложили российским туристам, столкнувшимся с задержкой рейсов, пройти процедуру возврата товаров, приобретенных в дьюти-фри, повторно оформить паспортный контроль и получить сданный багаж. Об этом пишет РИА Новости.

«У кого есть дьюти-фри — возвращаете все покупки, возвращаетесь сюда (обратно), вас заберут на паспортный контроль, потом вам выдадут багаж обратно, потому что нужно его забрать», — пояснил представитель анталийского аэропорта.

Как уточнил собеседник агентства, далее россиянам следует обратиться к стойке регистрации для получения ваучеров и сведений о трансфере.

Напомним, что сотни российских туристов не могут покинуть Анталию уже более 4 часов из-за задержек рейсов Turkish Airlines в Москву и Санкт-Петербург.

При этом не так давно Turkish Airlines уже задерживала более 200 единиц багажа на рейсах из Антальи в Москву.