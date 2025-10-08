Turkish Airlines объяснила причину задержки рейсов из Антальи в Россию

Задержки авиарейсов из Антальи в города РФ вызваны операционными изменениями. На части маршрутов планируется организация дополнительных рейсов с присвоением новых номеров. Об этом заявили представители Turkish Airlines для РИА Новости.
«Сегодня утром мы ввели операционные изменения в рейсах из Антальи в российские города. На некоторых маршрутах будут замещающие рейсы с новыми номерами. Пассажиры были проинформированы об этом по SMS и электронной почте», — рассказали в авиакомпании.
Ранее стало известно, что несколько сотен граждан РФ оставались в аэропорту Антальи свыше четырех часов в ожидании вылета. Тогда отмечались задержки рейсов авиакомпании Turkish Airlines, следующих в Москву и Санкт-Петербург.
При этом накануне Turkish Airlines предложила российским туристам с задержанными рейсами в аэропорту Антальи вернуть покупки из дьюти-фри, заново пройти паспортный контроль и забрать багаж.