Воры пробрались на базу Вооружённых сил Британии и похитили цистерну топлива

Примечательно, что это не первый подобный случай в Британии. Этим летом активисты антивоенного движения Palestine Action проникли на авиабазу Брайз-Нортон и повредили два самолёта-заправщика. Тогда нарушители объяснили свои действия протестом против участия Лондона в военных операциях на Ближнем Востоке.