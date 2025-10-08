Ричмонд
Аэропорт Волгограда закрыт для приема и отправки самолетов

«В аэропорту Волгограда временные ограничения на прием и отправку самолетов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов», — заявил официальный представитель ведомства Артем Кореняко в своем telegram-канале. Подробности о причинах введения ограничений не раскрываются, однако подобные действия обычно связаны с необходимостью предотвращения возможных инцидентов.

Ранее, 4 октября, аэропорты Волгограда и Саратова уже вводили ограничения на прием и вылет самолетов. Аналогичные меры были приняты также в ночь на 7 октября. Подобные события происходят на фоне общей напряженности и повышенных мер безопасности в ряде российских регионов. Авиакомпаниям и пассажирам рекомендовано отслеживать актуальную информацию на сайтах аэропортов и авиаперевозчиков.