Аэропорт Волгограда закрыт для приема и отправки самолетов

Ранее, 4 октября, аэропорты Волгограда и Саратова уже вводили ограничения на прием и вылет самолетов. Аналогичные меры были приняты также в ночь на 7 октября. Подобные события происходят на фоне общей напряженности и повышенных мер безопасности в ряде российских регионов. Авиакомпаниям и пассажирам рекомендовано отслеживать актуальную информацию на сайтах аэропортов и авиаперевозчиков.