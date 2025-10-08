Ричмонд
Аэропорт Волгограда временно ограничил работу

Временные ограничения на прием и выпуск самолетов ввели в аэропорту Волгограда 7 октября.

Источник: Комсомольская правда

Федеральное агентство воздушного транспорта сообщило о введении временных ограничений на взлет и посадку воздушных судов в аэропорту Волгограда.

Соответствующая информация появилась в Telegram-канале Росавиации около 00:13 по мск в ночь на 8 октября.

«Аэропорт Волгоград. Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов», — следует из сообщения.

По уточнениям Росавиации, ограничения введены для обеспечения безопасности авиационных операций. Напомним, что в ночь на 7 октября временные ограничения на прием и выпуск самолетов уже были введены в аэропортах Волгограда и Калуги.