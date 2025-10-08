Ричмонд
+27°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Три человека пострадали в Белгородской области из-за обстрела ВСУ

Село Мощеное Грайворонского городского округа Белгородской области подверглось ракетному обстрелу со стороны ВСУ ночью 8 октября. В результате обстрела пострадали трое жителей: двое взрослых и ребенок. Все пострадавшие были экстренно госпитализированы в Грайворонскую центральную районную больницу. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

Серди пострадавших есть четырехлетняя девочка.

Село Мощеное Грайворонского городского округа Белгородской области подверглось ракетному обстрелу со стороны ВСУ ночью 8 октября. В результате обстрела пострадали трое жителей: двое взрослых и ребенок. Все пострадавшие были экстренно госпитализированы в Грайворонскую центральную районную больницу. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

«Женщина получила минно-взрывную травму и множественные ушибы рук и грудной клетки, у мужчины множественные осколочные ранения лица. Четырехлетней девочке предварительно диагностировали баротравму», — сообщили губернатор в своем telegram-канале.

В результате удара в доме произошло частичное обрушение конструкций. На месте работают экстренные службы.

ВСУ в ночь на 8 октября атаковали Россию беспилотниками, под угрозой оказались несколько областей. Опасность объявлена на данный момент в Пензенской и Воронежской областях. URA.RU следит за происходящим в режиме онлайн.