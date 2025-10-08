В Липецке эвакуировали 50 человек из-за обнаруженных обломков БПЛА

В Липецке обнаружены обломки вражеского беспилотника. Чтобы обеспечить безопасность жителей. Власти города эвакуировали 50 человек. Об этом сообщил глава города Роман Ченцов.
По его словам, обломки дрона упали неподалеку от одного из домов, расположенных на улице имени Буденного. К счастью, при этом обошлось без пострадавших, однако жителей пришлось эвакуировать подальше от опасного объекта.
«Из домов эвакуировали 50 человек. Сейчас все в безопасности. Тем, кому требовалась помощь, помогли устроиться в пунктах временного размещения. Остальные уехали к родственникам», — сообщил градоначальник.
При этом глава Липецка напомнил жителям о необходимости сохранять полное спокойствие. Он акцентировал внимание на том, что доверять всегда необходимо только информации из официальных источников.