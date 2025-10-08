Ричмонд
+27°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Липецке эвакуировали 50 человек из-за обнаруженных обломков БПЛА

Эвакуированные из-за обломков дрона жители Липецка уехали в родным или в ПВР.

В Липецке обнаружены обломки вражеского беспилотника. Чтобы обеспечить безопасность жителей. Власти города эвакуировали 50 человек. Об этом сообщил глава города Роман Ченцов.

По его словам, обломки дрона упали неподалеку от одного из домов, расположенных на улице имени Буденного. К счастью, при этом обошлось без пострадавших, однако жителей пришлось эвакуировать подальше от опасного объекта.

«Из домов эвакуировали 50 человек. Сейчас все в безопасности. Тем, кому требовалась помощь, помогли устроиться в пунктах временного размещения. Остальные уехали к родственникам», — сообщил градоначальник.

При этом глава Липецка напомнил жителям о необходимости сохранять полное спокойствие. Он акцентировал внимание на том, что доверять всегда необходимо только информации из официальных источников.

Узнать больше по теме
БПЛА: не только оружие, но и помощник в мирной жизни
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше