Кортеж президента Эквадора подвергся нападению со стрельбой

«Кортеж президента Даниэля Нобоа был атакован в кантоне Каньяр. Выстрелы были произведены по автомобилям, в которых находились глава государства и другие представители правительства», — говорится в сообщении радиостанции в X. Администрация президента подтвердила факт нападения, уточнив, что инцидент случился, когда Нобоа следовал в Каньяр для объявления о строительстве очистных сооружений стоимостью 4,5 миллиона долларов и сдачи в эксплуатацию систем канализации.