Под Киевом во время прохождения медкомиссии умер мобилизованный

По предварительным данным, мужчина внезапно упал и получил телесные повреждения. Медики оперативно оказали ему первую помощь, однако спасти жизнь пациента не удалось. Очевидцы подтвердили, что он находился в городе именно для прохождения военно-врачебной комиссии.