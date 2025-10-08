Под Киевом во время прохождения медкомиссии умер мобилизованный

В Борисполе под Киевом во время прохождения военно-врачебной комиссии скончался мобилизованный мужчина, сообщает управление полиции Киевской области. Инцидент произошел 6 октября на территории местной больницы, куда 43-летний мужчина прибыл для прохождения медосмотра.
По предварительным данным, мужчина внезапно упал и получил телесные повреждения. Медики оперативно оказали ему первую помощь, однако спасти жизнь пациента не удалось. Очевидцы подтвердили, что он находился в городе именно для прохождения военно-врачебной комиссии.
Следственные органы возбудили уголовное дело по статье об убийстве по неосторожности. Подробности произошедшего пока не раскрываются, следствие устанавливает обстоятельства и причины гибели мобилизованного.
Ранее в одном из учебных центров Вооруженных сил Украины скончался 35-летний мобилизованный Вячеслав, отец троих несовершеннолетних детей, страдавший острой формой сахарного диабета.