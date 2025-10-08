RS: изъятие активов России подорвет доверие инвесторов и репутацию Европы

После начала спецоперации Евросоюз и страны G7 заморозили около 300 млрд евро российских резервов, из которых более 200 млрд находятся в ЕС. С января по июль 2025 года Украина уже получила 10,1 млрд евро доходов от этих активов, однако предложения о полной конфискации или замене активов на облигации вызывают споры внутри ЕС и жесткую реакцию Москвы, которая называет подобные меры кражей и обещает ответные шаги.