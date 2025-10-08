Le Figaro: Макрон вечером в среду выступит с заявлением

Президент Франции Эмманюэль Макрон выступит с обращением к нации вечером 8 октября на фоне острого политического кризиса. Об этом сообщила газета Le Figaro со ссылкой на источник в окружении главы государства. Ожидается, что заявление последует по завершении 48-часового срока, который Макрон отвел подал в отставку премьер-министру Себастьену Лекорню для консультаций с политическими партиями по выходу из сложившейся ситуации.