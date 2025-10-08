В Белгородской области в результате ракетного удара ВСУ пострадали трое, включая ребенка

Состояние пострадавших оценивается как средней тяжести. Женщина получила минно-взрывную травму и ушибы рук и грудной клетки, мужчина — множественные осколочные ранения лица. У ребенка предварительно диагностирована баротравма. После оказания первой помощи девочку планируют перевести в детскую областную больницу, а взрослых — во вторую городскую больницу Белгорода.