Ребёнок и двое взрослых пострадали при ударе ВСУ по белгородскому селу Мощёное

Украинский снаряд попал в частный дом, после чего строение частично обрушилось. Женщина получила множественные ушибы, мужчина — осколочные ранения лица, а ребёнок — баротравму. Пострадавших доставили в больницы Белгорода, их жизни ничего не угрожает. Информация о других последствиях атаки уточняется, добавил губернатор.
Ранее Life.ru писал, что накануне при обстреле ВСУ погиб житель Белгорода. Мужчина оказался на месте атаки, помогал разбирать завалы после предыдущего удара и не успел укрыться. Вячеслав Гладков назвал его героем — он погиб, спасая других.
