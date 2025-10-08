Ребёнок и двое взрослых пострадали при ударе ВСУ по белгородскому селу Мощёное

Украинский снаряд попал в частный дом, после чего строение частично обрушилось. Женщина получила множественные ушибы, мужчина — осколочные ранения лица, а ребёнок — баротравму. Пострадавших доставили в больницы Белгорода, их жизни ничего не угрожает. Информация о других последствиях атаки уточняется, добавил губернатор.