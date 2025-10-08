Ребенок и двое взрослых пострадали из-за обстрела ВСУ Белгородской области

Село Мощеное Грайворонского округа Белгородской области подверглось ракетному обстрелу со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). В результате попадания боеприпаса в частный жилой дом пострадали двое взрослых и четырехлетняя девочка. Об этом в среду, 8 октября, сообщил глава региона Вячеслав Гладков.
Пострадавшие были оперативно доставлены в Грайворонскую центральную районную больницу. Женщина получила минно-взрывную травму и множественные ушибы, у мужчины диагностированы множественные осколочные ранения лица. Девочка предварительно получила баротравму. После оказания первой помощи ребенка планируется перевезти в детскую областную клиническую больницу, а взрослых — в белгородскую городскую больницу № 2.
— Произошло частичное обрушение дома. Информация о других последствиях уточняется, — написал Гладков в своем Telegram-канале.
Накануне обломки беспилотного летательного аппарата (БПЛА) Вооруженных сил Украины врезались в жилой дом в городе Старый Оскол Белгородской области. Окна выбило в 15 квартирах. Помимо этого, повреждены еще 20 автомобилей, припаркованных во дворе.