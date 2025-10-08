В Минобороны Словакии исключили военную помощь Украине

Он напомнил, что с приходом к власти правительства Роберта Фицо в 2023 году официальные военные поставки из государственных резервов были полностью прекращены и эта позиция остается неизменной. Передача Украине машин для разминирования Bozena, о которой ранее сообщил украинский министр Денис Шмыгаль, была охарактеризована словацким политиком как гуманитарная акция для помощи гражданскому населению. Согласно договоренностям, Словакия бесплатно предоставит Украине пять таких машин, а также инженерную технику и средства медэвакуации.